Girne’de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk araç çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gönendere-Geçitkale Anayolu’nda meydana gelen diğer kazada ise 125 miligram alkollü içki tesiri altında motosiklet kullanan sürücü yaralandı. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Girne’de yaya geçidinde kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

E.C.A(E-24), yönetimindeki PS 025 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yaya geçidine geldi.

Bu sırada yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.S.A (K-10) araçla çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 10 yaşındaki yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından kalça ve büyüme kemiklerinde kırık teşhisi konulan D.S.A, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü E.C.A tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gönendere-Geçitkale yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

Polisin verdiği bilgiye göre, 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gönendere-Geçitkale Anayolu’nun 1’inci kilometresinde de trafik kazası meydana geldi.

R.S (E-32), 125 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SS 641 plakalı motosikletle Geçitkale istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada motosikletin kontrolünü kaybetti.

Yolun solundan dışarıya çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmıyla çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

R.S, burada yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı ve daha sonra taburcu edildi.

R.S, “alkollü içki tesiri altında motosiklet kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.