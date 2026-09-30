Polisten verilen bilgiye göre, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Girne’de Türkmen Sokak üzerinde park halinde bulunan SB 509 plakalı araçta yangın çıktı.
Yangının, aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümü zarar gördü.
GÖNYELİ’DE MUTFAKTA YANGIN
Aynı gün saat 18.00 sıralarında Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesinin mutfağında da yangın meydana geldi.
Yangının, davlumbazın kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında davlumbaz yanarken, oluşan ısı nedeniyle mutfak dolapları zarar gördü, duvarlarda ise islenme meydana geldi.
Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.