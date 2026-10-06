Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak imza koydu.

2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında hazırlanan protokolle; bir Lefkoşa ve bir de Girne’ye olmak üzere iki KYK yurdu yapılması hedefleniyor.

KKTC’de yükseköğrenimin kalite ve kapasitesinin ve öğrenci sayısının artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda, protokolle Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KKTC’de yüksek standartlarda yükseköğrenim öğrenci yurtlarının inşa edilmesi, bu yurtların çağdaş bir yönetim ve işletme modeliyle işletilmesi, öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması ile sağlıklı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunulması amaçlanıyor.

Bakan Çavuşoğlu, imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, KKTC’de yükseköğrenimin altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli imkânlara kavuşmasının önemine dikkat çekti. “Gençlerimiz ve çocuklarımız için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’ye yükseköğretime verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çavuşoğlu’na temaslarında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Ankara Eğitim Ataşeleri Mehmet Ali Keleş ve Bünyamin Merhametsiz eşlik etti.