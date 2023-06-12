Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü, saat 20.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan’ın, oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldığı açıklandı.

Zehra Vuruşan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek burada Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.