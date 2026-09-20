Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında alkollü sürücünün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, Emine Keremoğlu (K-27), 148 miligram alkollü içki tesiri altında YM 214 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Keremoğlu’nun kullandığı araç, yolun solunda park halinde bulunan AA 574 M plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, Emine Keremoğlu hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.