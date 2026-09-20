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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan olmazken, Emine Keremoğlu hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Emine Keremoğlu (K-27) , 148 miligram alkollü içki tesiri altında YM 214 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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