Bakanlar Kurulu’ndan İsias Otel enkazına ilişkin karar! Bakanlar Kurulu’ndan İsias Otel enkazına ilişkin karar!

Girne’de yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Derviş dün saat 19:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.