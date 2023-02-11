Girne’de yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Derviş dün saat 19:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
Girne’de yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Derviş dün saat 19:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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