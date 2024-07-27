Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.07.2024 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mustafa OREL (E-40), yönetimindeki SV 351 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ömer TANRIVERDİ (E-65)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ömer TANRIVERDİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde, sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.