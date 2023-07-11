Girne’de bu sabah bir avukatlık ofisi kurşunlandı.

Kurşunlamada avukat Seyhan Yıldırım ayağından yaralandı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Seyhan Yıldırım’ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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Kaynak : Haber Kıbrıs