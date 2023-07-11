Girne’de bu sabah bir avukatlık ofisi kurşunlandı.
Kurşunlamada avukat Seyhan Yıldırım ayağından yaralandı.
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Seyhan Yıldırım’ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Girne’de bu sabah bir avukatlık ofisi kurşunlandı.
Kurşunlamada avukat Seyhan Yıldırım ayağından yaralandı.
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Seyhan Yıldırım’ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kaynak : Haber Kıbrıs
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