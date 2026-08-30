Türkiye basınında yer alan iddialara göre, fiber glass yapıdaki geminin daha önce Türkiye’de bir kaza geçirdiği, ardından Kıbrıs’a getirilerek bir süre dinlenmeye alındığı öne sürüldü. Geminin daha sonra yeniden Türkiye’ye gönderildiği ve burada ikinci bir kaza daha geçirdiği iddia edildi.

Söz konusu geminin daha sonra Filo Denizcilik tarafından satın alınarak Girne-Mersin hattında seferlere çıkarıldığı ileri sürülürken, bugün Girne’de meydana gelen olayın geminin karıştığı üçüncü kaza olduğu iddia edildi.

“Yama yapılan bölgelerden su aldı” iddiası

Olayın ardından ortaya atılan bir diğer dikkat çekici iddia ise geminin daha önce hasar gören ve onarım yapıldığı belirtilen bölgelerinden su aldığı yönünde oldu. Feribotun bugün söz konusu bölgelerden su almaya başlamasının ardından battığı ileri sürüldü.

Geminin geçmişte atıl durumda bulunduğu, yeniden hizmete alınmadan önce çeşitli onarımlardan ve yenilemelerden geçirildiği de iddialar arasında yer aldı.

Kaptanla ilgili de dikkat çeken iddia

Öte yandan Türkiye basınında yer aldığı belirtilen bilgilere göre, geminin kaptanı olduğu ifade edilen kişinin resmi listelerde kaptan olarak değil, yolcu olarak geçtiği ileri sürüldü.

Geminin geçmişi, daha önce geçirdiği öne sürülen kazalar, yapılan onarımlar ve mürettebat listesine ilişkin iddialarla ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturmanın ve teknik incelemelerin, feribotun neden su alarak battığını ortaya çıkarması bekleniyor.