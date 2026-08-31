Ortaya çıkan kayıtlar ve geçmiş yıllarda yayımlanan haberlerde yer alan bilgilere göre, kazaya karışan FİLO JET’in eski adının IRIS JET olduğu ve geminin yıllar önce de Türkiye-KKTC hattında faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Gemilerin kimlik numarası niteliğindeki IMO 8962034 üzerinden yapılan incelemelerde, IRIS JET ile FİLO JET’in aynı gemi olduğu iddia edilirken, Global Fishing Watch kayıtlarında da geminin “Iris Jet, a.k.a. Filo Jet” şeklinde yer aldığı belirtiliyor.

2003’te kaza geçirdi, günler sonra su aldığı iddia edildi

Geminin geçmişine ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri 2003 yılına uzanıyor.

Fransa Yargıtayı’nın bir sigorta uyuşmazlığına ilişkin kararında yer aldığı belirtilen bilgilere göre, o dönem IRIS JET adıyla işletilen geminin 26 Ekim 2003 tarihinde limanda yanaşma manevrası sırasında rıhtıma çarptığı öne sürüldü.

Mahkeme dosyasında yer aldığı belirtilen bilgilere göre gemi, kazanın ardından işletilmeye devam etti. Yaklaşık 10 gün sonra ise gemide ciddi su girişi yaşandığı iddia edildi.

Dosyada ayrıca geminin gerekli onarımlar yapılmadan yoğun şekilde işletilmeye devam edilmesinin mevcut hasarı ağırlaştırdığı yönündeki sigorta şirketinin iddialarının da tartışıldığı belirtiliyor.

Taşucu-Girne hattında sefer yaptığı öne sürüldü

IRIS JET’in Türkiye ve KKTC arasındaki deniz ulaşımındaki geçmişinin de 2000’li yılların başına uzandığı iddia ediliyor.

2007 yılında yayımlanan haberlerde geminin 2003 yılında Antalya-Girne arasında yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere kiralandığı, ancak planlanan Antalya seferleri yerine Taşucu-Girne arasında birkaç sefer gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Aynı dönem haberlerinde, gemiyi işleten şirketin çalışanları ile diğer alacaklıların talepleri üzerine IRIS JET’e Taşucu Limanı’nda haciz konulduğu da iddia edildi.

“Terk edilmiş gemiler” listesinde yer aldığı ileri sürüldü

Geminin geçmişine ilişkin bir başka dikkat çekici iddia ise uzun yıllar Taşucu Limanı’nda bekletildiği yönünde.

Türkiye’de ilgili kurumlar tarafından geçmişte yayımlanan batık ve terk edilmiş gemilere ilişkin kayıtlarda IRIS JET adına rastlandığı, geminin bulunduğu yerin Taşucu, durumunun ise “terk edilmiş” olarak gösterildiği öne sürüldü.

Dönemin basınında yer alan haberlerde de IRIS JET’in yaklaşık dört yıl Taşucu Limanı’nda bağlı kaldığı ve 2 milyon 425 bin dolar bedelle icradan satışa çıkarıldığı iddia edildi.

Yıllar sonra FİLO JET adıyla yeniden sefere çıktı

Geminin sonraki yıllarda yeniden faaliyete geçirildiği ve adının FİLO JET olarak değiştirildiği öne sürülüyor.

Geminin yenileme çalışmalarının ardından Filo Denizcilik filosuna katıldığı ve Girne-Taşucu hattında yolcu taşımacılığında kullanılmaya başlandığı iddialar arasında yer alıyor.

Böylece 2003 yılında IRIS JET adıyla Taşucu-Girne hattında sefer yaptığı öne sürülen geminin, yıllar sonra FİLO JET adıyla yeniden aynı hatta hizmet vermeye başladığı belirtiliyor. Gemi 23 yıl sonra alabora oldu.