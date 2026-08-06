Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 01.30 sıralarında Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'ta bir apartmana ait otoparkta ilk tespitlere göre 7 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bıçaklanan Nizam Allanazarov (E-40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan R.A. (E-37) ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.