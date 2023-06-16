Girne’de meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan M.C.K. ile D.S. yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak, teminata bağlandı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 00.50 sırlarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, D.S’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla M.C.K’nın sağ şakak ve elinden yaraladığını belirtti.

Polis, yaralanan M.C.K’nın D.S’nin elindeki bıçağı aldığını ve onu kalça, sağ bacak kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını açıkladı.

Polis memuru, olayın ardından D.S. ile M.C.K’nin Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.

Polis, yaralıların, Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındıklarını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini aktardı.

Polis memuru, M.C.K’nın olayda kullanılan bıçağı kendilerine teslim ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, D.S.’nin 10 bin, M.C.K’nın ise 25 bin nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca yaralama suçundan tutuklanan D.S. için bir kefilin 200 bin TL, katle teşebbüs suçundan tutuklanan M.C.K. için ise 3 kefilin 200’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.