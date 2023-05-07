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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Girne’de faaliyet gösteren bir otelde bulunan 64 yaşındaki Haydar Arslan bugün saat 00.10 sıralarında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle KKTC’ye gelen bazı kişilerin masrafı devlet tarafından karşılanacak

Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle KKTC’ye gelen bazı kişilerin masrafı devlet tarafından karşılanacak

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