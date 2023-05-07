Girne’de faaliyet gösteren bir otelde bulunan 64 yaşındaki Haydar Arslan bugün saat 00.10 sıralarında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Girne’de faaliyet gösteren bir otelde bulunan 64 yaşındaki Haydar Arslan bugün saat 00.10 sıralarında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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