Polis memuru Ali Kamalı mahkemede olguları aktararak, 19 Kasım 2024 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri ışığında, Girne’de Şht. Fevait Ali Sokak’ta bulunan Avrasya Sitesinde düzenlenen operasyonlarda; C.B’nin sorumluluğunda T.B. ve H.A. isimli şahısların yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden Vip Royal Slot, Royal Vip ve Vipslot isimli adresler aracılığı ile canlı slot oyunu oynattıklarının tespit edildiğimi söyledi.

Polis, yine eş zamanlı olarak K.C. isimli şahsın Serdarlı’daki adresinde bulunan ikametgahına yapılan operasyonda ise zanlının yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden Vipplace isimli kumar sitelerine canlı destek ve call center hizmetleri verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Girne’de sakin A.D’nin de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden “Vipplace” isimli kumar sitesine canlı destek verdiği ayrıca M.G’nin de kumar oynatan kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda olduğu ve kumar oynatılmasına olanak sağladığının tespit edildiğini açıkladı. Polis Memuru Ali Kamalı, C.B, T.B, H.A, K.C, A.D. ve M.G’nin tutuklandığını söyledi.

Kamalı, 19 Kasım 2024 tarihinde Girne’de meydana gelen yasa dışı kumar oynatma ve suç gelirlerini aklama suçları ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta suç ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.T, C.Ç. ve S.A. isimli şahısların 20 Kasım 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne celp edildiklerini, yapılan sorgulamalarında Vippalace isimli kumar sitesine canlı destek verdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan aramalarda 9 bilgisayar, 19 adet cep telefonu, 4 adet USB 10 bin 175 TL ile 5 bin 377 Dolar bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, temin edilen emarelerde yapılan incelemede söz konusu sitelerin işlem hacminin 5.500.000.000 TL net karlarının ise 49.430.000 TL olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, M.T, C.Ç, S.A, T.B. ve A.D’nin teminata bağlanmasını, diğer zanlıların hakkında ise ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, M.T., C.Ç, S.A, T.B. ve A.D’nin yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları, kişi başı 50’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için ikişer kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Mahkeme, H.A, M.G, C.B. ve K.C’nin 7 gün, T.K’nin de 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.