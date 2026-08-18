Girne’de faaliyet gösteren Lesland, hafta sonunu çocuklarıyla birlikte hem eğlenerek hem de keyifli bir sofrada geçirmek isteyen aileler için yeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Her cumartesi ve pazar düzenlenecek “Lesland Brunch Günleri” ile çocuklar doyasıya eğlenirken, anne ve babalar da zengin açık büfenin ve açık hava atmosferinin keyfini çıkarabilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE DOLU BİR GÜN

Lesland’daki brunch konseptini farklı kılan en önemli özellik ise günün yalnızca sofrayla sınırlı kalmaması.

Lunapark, hayvanat bahçesi ve çocuklara özel eğlence alanları, hafta sonunu minikler için adeta küçük bir bayrama dönüştürecek.

Çocuklar birbirinden farklı aktivitelerle eğlenirken, aileler de açık havada zengin açık büfe eşliğinde uzun ve keyifli bir brunch deneyimi yaşayabilecek.

HEM LEZZET HEM EĞLENCE BİR ARADA

Yemeği, doğayı, hayvanları ve eğlenceyi aynı konsept altında bir araya getiren Lesland, özellikle çocuklu ailelere hafta sonu için farklı bir alternatif sunuyor.

Çocukların hayvanlarla vakit geçirebileceği, lunaparkta eğlenebileceği ve farklı aktivitelere katılabileceği Lesland’da, anne ve babalar için de keyifli bir hafta sonu atmosferi oluşturuluyor.

HER CUMARTESİ VE PAZAR 10.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA

Lesland Brunch Günleri, her cumartesi ve pazar 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Brunch programının yetişkinler için ücreti 1.000 TL, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 500 TL olarak belirlenirken, 0-6 yaş grubundaki çocuklar Lesland Brunch Günleri’nden ücretsiz yararlanabilecek.

HAFTA SONUNUN YENİ AİLE BULUŞMASI

“Ailece keyif dolu bir hafta sonu” sloganıyla düzenlenen Lesland Brunch Günleri, çocukların eğlenceye doyacağı, ailelerin ise zengin açık büfe ve açık hava atmosferinin tadını çıkaracağı renkli bir hafta sonu alternatifi sunuyor.

Lunaparktan hayvanat bahçesine, çocuklara özel eğlence alanlarından zengin açık büfeye kadar farklı seçenekleri aynı noktada buluşturan Lesland, hafta sonlarında Girne’de ailelerin yeni buluşma adreslerinden biri olmaya aday.

Lesland, Girne, Çatalköy, 20 Temmuz Caddesi No: 12 adresinde hizmet veriyor. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0546 996 30 30 numaralı telefondan iletişim kurulabiliyor.