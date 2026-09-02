Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, düğün salonlarında düzenlenen düğünlerin istisna tutulduğu belirtildi.

Tüm müzik yayınları yasaklandı

Girne Kaymakamlığı’nın duyurusuna göre, ilçe sınırları içerisinde konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekânları ve benzeri tüm yerlerde her türlü müzik yayını yasaklandı.

Yasağın, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında uygulandığı belirtildi.

Düğün salonlarındaki düğünler istisna

Kaymakamlık, yasak kapsamında düğün salonlarında düzenlenen düğünlerin istisna olduğunu açıkladı.

Bunun dışındaki konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekânları ve benzeri tüm yerlerde müzik yayınına izin verilmeyecek.

Denetim ve kontroller yapılacak

Girne Kaymakamlığı, yasağa uyulmasının sağlanması amacıyla gerekli denetim ve kontrollerin gerçekleştirilmesini istedi.

Açıklamada, ilgili kurum ve birimlerden yasağa uyulmasının sağlanması konusunda gerekli bilgi ve gereğinin yapılması rica edildi.