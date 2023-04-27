Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.04.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, Oğuzhan Uğuz TEMUR (E-27) yönetimindeki JK 823 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan bir işletmenin duvarına ve ardından köprü bariyerlerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Viktoriia KOZLOVA (K-18), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Viktoriia KOZLOVA beyin cerrahi servisinde ve Oğuzhan Uğuz TEMUR ise acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.