Meydana gelen kazayla ilgili Polisten yapılan açıklama şöyle:

09.08.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Erol SARI (E-37) yönetimindeki UJ 818 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dönel kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada kavşak içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Gürsoy Ersoy İLGİLİ (E-36) yönetimindeki RK 913 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan RK 913 plakalı motosiklet sürücüsü Gürsoy Ersoy İLGİLİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.