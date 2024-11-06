Polisin açıklaması şu şekilde:

05.11.2024 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Gaymak Operasyonu), şüpheli olarak görülen U.B.(E-30)’nin üzerinde ve aracından yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4.000 Stg, 570 Euro, 2.453 ABD Doları ve 7.500 TL cinsi nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.