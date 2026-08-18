İlk kaza, saat 12.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldi. I.F. (E-34), 182 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundaki bordür taşlarına çarparak banket içerisinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Sürücü I.F., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza ise saat 23.00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasında meydana geldi. C.O. (E-26) yönetimindeki motosiklet, güney istikametine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol içerisine düştü.

Kazada motosiklet sürücüsü C.O. ile yolcu olarak bulunan B.Y. (E-40) yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.O., kafa travması teşhisiyle beyin cerrahi servisinde, B.Y. ise acil serviste müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.