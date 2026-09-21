Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk yangın 20 Eylül 2026 tarihinde saat 08.50 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nero Food isimli iş yerinin mutfak bölümünde meydana geldi.

Fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıktığı belirtilen yangında; fritöz, döner makinesi, çeşitli restoran malzemeleri ve elektrik kabloları yanarken, iş yerinin duvarları da islenerek zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki araç alev aldı

İkinci yangın ise aynı gün saat 17.00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan HB 222 plakalı araçta çıktı.

Yangının, aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümü, ön kaputu, ön camı, sol ön çamurluğu ve tekerleği, sol dikiz aynası, ön göğsü, iki projektörü, sol ön kapısı ve camı ile iç tavan döşemesi tamamen yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.