Girne’deki bir inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşen 20 yaşındaki genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Girne’de yapımına devam edilen bir inşaatta meydana geldi.
20 yaşındaki Ahmet Akdemir, inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada, merdiven boşluğunda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Akdemir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.