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Polis , olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Akdemir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Girne’de yapımına devam edilen bir inşaatta meydana geldi.

Girne ’deki bir inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşen 20 yaşındaki genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Töre: Soykırım zihniyetini ve bu zihniyete destek verenleri kınıyoruz

Töre: Soykırım zihniyetini ve bu zihniyete destek verenleri kınıyoruz

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