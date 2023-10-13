Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç sürücüsü Tatiana Filiipova tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saat 00.30 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Tatiana Filiipova (K-30) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 223 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan VG 569 plakalı salon araca çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.