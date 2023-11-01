Polisin kaza ile ilgili açıklaması şöyle:

31.10.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Yasemin sokak üzerinde, Soner AYDOĞAN (E-35) yönetimindeki VB 107 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ayjeren GUVANJOVA (K-27) yönetimindeki PK 651 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 107 plakalı araç sürücüsü Soner AYDOĞAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

