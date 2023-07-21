Polisin trafik kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

20.07.2023 tarihinde saat 23:30 sıralarında, Girne-Alsancak Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Yiğit YILMAZ (E-35) 350 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JT 094 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle JT 094 plakalı araç karşı şeride geçmiş ve takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yiğit YILMAZ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından taburcu oldu ve akabinde tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

