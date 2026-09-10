Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otobüsün çarptığı kimliği henüz tespit edilemeyen kadın yaya ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 17.30 sıralarında, İ.K. (E-51) yönetimindeki TMC 657 plakalı otobüsün çift şeritli yolun sağ şeridinde seyrettiği sırada meydana geldi.
Otobüs, gidiş istikametine göre yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen kadın şahsa çarptı.
Kazada yaralanan kadın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Beyin kanaması teşhisi konulan kadın, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü İ.K. tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.