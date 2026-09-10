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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan kadın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Otobüs, gidiş istikametine göre yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen kadın şahsa çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 17.30 sıralarında, İ.K. (E-51) yönetimindeki TMC 657 plakalı otobüsün çift şeritli yolun sağ şeridinde seyrettiği sırada meydana geldi.

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otobüsün çarptığı kimliği henüz tespit edilemeyen kadın yaya ağır yaralandı.

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