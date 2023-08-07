Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde A.K. (E-32), Piabella otobüs durağı bölgesinde yolcu aldığı gerekçesiyle, F.K.(E-26) yönetimindeki otobüsün sağ dikiz aynasına kasten yumruk vurarak, hasara uğrattı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde A.K. (E-32), Piabella otobüs durağı bölgesinde yolcu aldığı gerekçesiyle, F.K.(E-26) yönetimindeki otobüsün sağ dikiz aynasına kasten yumruk vurarak, hasara uğrattı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
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