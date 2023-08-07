Yer Girne: Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını darp etti... Yer Girne: Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını darp etti...

Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde A.K. (E-32), Piabella otobüs durağı bölgesinde yolcu aldığı gerekçesiyle, F.K.(E-26) yönetimindeki otobüsün sağ dikiz aynasına kasten yumruk vurarak, hasara uğrattı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.