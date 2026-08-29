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Girne Belediyesi ekiplerinin olası sorunlara karşı hazırlıklarını tamamladığını belirten Şenkul, vatandaşları saat 19.00’dan itibaren Ozanköy Pekmez Festivali’ne davet etti.

Şenkul, yağmurun saat 11.00 itibarıyla başlamasının, 13.00 sıralarında şiddetini artırmasının ve 14.00’ten sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Rüzgârın da gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, alınan hava raporları doğrultusunda bugün denize girilmemesi gerektiğini belirterek tüm plajlarda kırmızı bayrak çekildiğini açıkladı.

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