Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 95 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 17 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’si sigortasız araç kullanmak ve 29’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Ayrıca, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından denetimlere destek verilerek araçlar içerisinde aramalar yapıldı ancak, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.