Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 38 yaşındaki R.D.K. ve 35 yaşındaki R.T. tasarruflarında yaklaşık 11 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 800 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.