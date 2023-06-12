Aktunç: Sesiniz Daha Gür Duyulacak Aktunç: Sesiniz Daha Gür Duyulacak

Açıklamaya göre kesintiden  Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgesi etkilenecek.