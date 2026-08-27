Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Uğur’un cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.