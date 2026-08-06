Girne'de 6 Ağustos'ta meydana gelen bıçaklı cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 01.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Sokak'ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Nizam Allanazarov bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen G.Ö. (28), R.A. (37), A.D. (31), M.Q. (30), MD.K.H. (31), Z.A. (29) ve R.K. (33) isimli zanlıları tutukladı.

Olayla ilgili adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma suçları kapsamında başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.