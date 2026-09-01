Girne açıklarında Pazar günü alabora olan gemide kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları üçüncü günde de devam ediyor.

Askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye’den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.

Bölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 20 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Gemi kazasında yaşamını yitiren 8 kişi ile kaybolan yolcuların isimleri de dün belli olmuştu.

Kayıp olarak aranan yolcuların isimleri şöyle: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran.

Feribot kazasında yaşamını yitiren sekiz yolcunun isimleri şöyle: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu.