Arama çalışmaları, derin sularda arama ve kurtarma faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış teknik ekipmanlara sahip olan “Optimus Prime” adlı gemiyle aralıksız sürdürülüyor.

- Kayıp 13 kişi aranıyor

Başbakan Ünal Üstel, 19 Eylül’de deniz faciasında kayıp olarak aranan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıklamıştı. Üstel, hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 13’e düştüğünü belirtmişti.

- Gemi faciasında dokuz zanlıya yedi gün ek tutukluluk

Gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dokuz zanlı, cuma günü yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmış, aleyhlerinde yedi gün daha tutukluluk emri temin edilmişti.



Polis mahkemede, 300’ün üzerinde ifade alındığını ve hakkında yakalama emri bulunan 5 kişinin arandığını aktarmıştı.



Kazanın nedeninin belirlenmesi açısından önem taşıyan ve kara kutu olarak adlandırılan seyir veri kayıt cihazına ise henüz ulaşılamadı.