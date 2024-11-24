Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün Girne bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 687 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 65 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise;

19’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

22’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.