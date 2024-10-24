Girne Belediyesi’nin katkıları ve Prowin Exchange sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ‘Girne Ralli’si, 26 Ekim Cumartesi günü ‘Şehir İçi Etabı’ ile start veriyor.

27 Ekim Pazar günü ‘Serdarlı – Tirmen Toprak Etabı’nın hayat bulacağı yarışın ödül töreni ise Pazar günü saat 16:00’da Girne Antik Liman’da (Turizm Danışma Ofisi önü) gerçekleşecek. Otomobil tutkunlarını zirveye taşıyacak etkinlik, Dance FM’den canlı yayınlanacak.

GİRNE’DE DOLU DOLU PROGRAM

Girne Rallisi, 26 Ekim Cumartesi saat 16.30’da Girne Kordonboyu’nda hayat bulacak olan Antrenman Rally’si ile başlıyor. Saat 17:00’de fotoğraf çekimi ile devam edecek etkinlik; 18:00’de Start Seremonisi, 18:30’da Drift Show ve 18:45’de Ralli Geçişi ile devam edecek. 27 Ekim Pazar günü ‘Serdarlı – Tirmen Toprak Etabı’nın hayat bulacağı yarışın ödül töreni ise aynı gün saat 16:00’da Girne Antik Liman’da (Turizm Danışma Ofisi) gerçekleşecek.