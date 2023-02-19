Kanada’da yer alan Toronto Üniversitesi öğrencisi Peter Ma liderliğindeki uzmanlar, daha önce herhangi bir potansiyel dünya dışı faaliyetten yoksun olduğu düşünülen bir uzay alanındaki 820 yıldıza bakmak için geliştirdikleri yapay zeka algoritmasını kullandıktan sonra 8 radyo sinyali tespit etti.

Ma, bu belirsiz sinyallerin, daha önceki incelemelere gözden kaçtığını söyledi. Ma, bunun nedenlerinden birinin 'gözlemlerin çoğunda çok fazla parazit olması' olduğunu belirterek, “Uzaydaki heyecan verici radyo sinyallerini Dünya'dan gelen ilginç olmayan radyo sinyallerinden ayırt etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

YENİ BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLDİ

SETI Enstitüsü, Breakthrough Listen ve dünyanın dört bir yanındaki bilimsel araştırma kurumlarından gökbilimcilerle birlikte Ma, Dünya’daki tüm arka plan gürültüsünden potansiyel uzaylı sinyallerini daha iyi seçebilen yeni bir makine öğrenimi algoritması geliştirdi.

Bu algoritma, insanların belirli bilgi türlerini edinme biçimini taklit eden ve sürücüsüz otomobillerde kilit bir teknoloji olan bir tür makine öğrenimi ve yapay zeka olan derin öğrenmeyi kullanmayı içeriyordu.

DÜNYA DIŞI VE DÜNY KAYNAKLI SİNYALLERİ AYIRT EDEBİLİYOR

Bu durumda, araştırmacılar esasen daha basit bir bilgisayardan klasik bir algoritma aldılar ve potansiyel uzaylı sinyalleri ile insan kaynaklı olanları ayırt etmeyi öğretmek için makine öğrenimini kullandı.

Mevcut algoritma daha önce Batı Virginia'daki Robert C. Byrd Green Bank Teleskobu tarafından toplanan onlarca yıldızdan gelen radyo verilerini taradığında hiçbir şey bulamamıştı. Ancak Ma ve meslektaşları uzayın o bölgesinde ilgi çekici hiçbir şey bulamamak yerine, şimdi oradan gelen sekiz farklı radyo sinyali keşfetti.

Green Bank Teleskobu'nda Breakthrough Listen proje bilimcisi olarak görev yapan Steve Croft ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Herhangi bir tekno-imza araştırmasında kilit mesele, yabancı bir dünyadan gelen bir iletim olabilecek iğneyi bulmak için bu devasa saman yığını sinyallerin arasından bakmaktır. Teleskoplarımız tarafından tespit edilen sinyallerin büyük çoğunluğu kendi teknolojimizden kaynaklanıyor: GPS uyduları, cep telefonları ve benzerleri.Peter'ın algoritması bize saman yığınını filtrelemenin ve tekno sinyallerden beklediğimiz özelliklere sahip sinyalleri bulmanın daha etkili bir yolunu sunuyor.”

Diğer taraftan araştırmacılar, tespit edilen yeni 8 sinyalin 30 ila 90 ışık yılı uzaklıktaki 820 yıldızdan oluşan yıldız takımının beşinden gelmiş olabileceğini söyledi. Sinyallerin dünya dışı oldukları kanıtlanmadı, acak araştırmacılar geliştirdikleri teknolojinin pek çok bilimsel çalışma için kapı aralayacağını açıkladı.

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.



