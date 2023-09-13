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Talha Yılmaz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralı madencilerin Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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Kazada 41 yaşındaki Coşkun Atalay, 49 yaşındaki Rıfat Öztürk, 44 yaşındaki Ergün Üstün, 39 yaşındaki Ersin Aydın, 31 yaşındaki Sercan Hasan ve 23 yaşındaki Talha Yılmaz yaralandı.

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