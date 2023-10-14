Yağışlı havanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da pazar günü 28 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 14-20 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.Hava, bugün az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlı, pazar parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlı, pazartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 derece, pazar günü ise 25 – 28 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.