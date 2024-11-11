Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basınç sistemiyle periyodun ilk ve son günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, hava bugün sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşambadan cumaya kadar hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24 – 27 derece, yağışlı günlerde 20 – 23 derece dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.