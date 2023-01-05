Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Gizem Özgeç'in sorularını yanıtladı.

Siyasetle uğraşan bir ailenin içinden geldiğini belirten Amcaoğlu, ailesinden ve çocukluk döneminden bahsetti.

Bürokratla uğraştığı dönem parti ayrımı yapmadan herkese yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Amcaoğlu, yerel seçimlerle ilgili kazanacağından emin olduğunu ve öylede sonuçlandığını söyledi.

Kendisini siyasetin göbeğinde bulduğunu ifade eden Amcaoğlu, bugüne kadar gerek milletvekilliği gerekse önceki dönem belediye başkan adaylığı için teklifler aldığını ama aday olmadığını kaydetti.

"EŞİM VE KIZIM HER ZAMAN YANIMDA OLDU"

Sporculuktan bürokratlık dönemine kadar başta eşi ve kızının her zaman yanında olduğunu belirten Amcaoğlu, "Eşim ve kızım her zaman hoşgörü ile yaklaştılar, onlara çok teşekkür ederim. Yıllar akıp gitti ve ben hep görevde bulundum. Kızımla zaman zaman ilgilenemedim de. Sonra bir bakıyorsunuz büyümüş. Şimdi kızım ODTÜ'de okuyor ve siyasete meraklı. Hatta seçim günü yanımdaydı sabah ise sınavları olduğu için geri dönmek zorunda kaldı" dedi.

"BUGÜNLERE TIRNAKLARIMI KAZIYARAK GELDİM"

Bugünlere tırnaklarını kazıyarak geldiğine vurgu yapan Amcaoğlu, siyasetin içinde olan bir ailenin çocuğu olmanın zaman zaman dezavantajlar yarattığını şu sözlerle anlattı:

"TMK'yı sınavla kazandım. Ardından ilk tercihim olan Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Yüzlerce insanlarla yarışarak kamu girdim. Babam Ali Çetin Amcaoğlu, bakan olduğu dönem atanmamı uygun bulmayarak kararnameyi yırtıp attı. Masa tenisinde şampiyon olmuştuk. O dönem iki kişi Türkiye'ye ye yarışmaya gidecekti. Babam da okul aile birliği başkanı olduğu için iki arkadaşımı gönderip beni göndermemişti. Buralara ben tırnaklarımı kazıyarak geldim."

"HİÇBİR ZAMAN TALEP EDEN KİŞİ OLMADIM"

Babası Ali Çetin Amcaoğlu'nun üzerinde etkisi olduğunu belirten Amcaoğlu, "Babam her zaman gurur duyacağımız biri. Herkeste sevgi ve saygı izlenimi bıraktı. Devletin bir Türk lirasına dahi dokunmadı. Her işi başarıyla yaptı. Kendisini ise örnek almaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kutlu Evren'in kendisini arayıp istemesiyle Turizm Müsteşarlığı görevine atandığını belirten Amcaoğlu, sonraki görevlerindeki başarısını ise şu sözle özetledi: "Ben hiçbir zaman talep eden kişi olmadım."