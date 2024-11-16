225’lik PVC boruların daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla bir kısmı, modern 225’lik HDPE borularla değiştirildi.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir çevre için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu yenileme, altyapının dayanıklılığını artırmak ve olası arızaların önüne geçmek adına önemli bir adımdır.”

Başkan Amcaoğlu, emeği geçen ekiplere ve süreçte sabır gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, altyapı çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.