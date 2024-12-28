Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun direktifleriyle hayata geçirilen programda, özellikle okul, kreş, park ve bahçeler ile kent içinde bulunan, insanlarda ve hayvanlarda alerjik cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek riskli bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

650 ağaç hedefi

Geçtiğimiz yıl yapılan kapsamlı tespit çalışmalarıyla 650 çam ağacı kayıt altına alınmıştı. Bu yıl da bu ağaçların tamamı ve çam kese böceği gelişimi başlayan ağaçlar, insan sağlığına zararsız biyolojik ve mekanik yöntemlerle korunuyor. Riskli alanlar öncelikli olarak ele alınırken, çevre dostu yöntemler kullanılmaya devam ediliyor.

Halk sağlığı öncelikli

Başkan Hüseyin Amcaoğlu, halkın ve evcil hayvanların sağlığını korumak için bilimsel yöntemlerin uygulandığını belirterek, belediyenin çevreye duyarlı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Alo 186 şikayet hattı hizmetinizde

Halktan gelen talepler doğrultusunda evlere de müdahale edilebileceğini belirten yetkililer, şikayet ve öneriler için Alo 186 hattının aktif olduğunu duyurdu.