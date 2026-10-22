Modern spor altyapısı ve sahip olduğu tesis olanaklarıyla KKTC sporuna katkı sağlamayı sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, genç sporcuların gelişimini desteklemek amacıyla Gönyeli Spor Kulübü ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Gönyeli Spor Kulübü genç takımı, antrenmanlarını Yakın Doğu Üniversitesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Hayata geçirilen iş birliği, genç futbolcuların yüksek standartlara sahip sahalarda antrenman yapmalarına ve sportif gelişimlerini uygun koşullarda sürdürmelerine olanak sağlayacak.

Daha önce, kapılarını Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne de açan Yakın Doğu Üniversitesi, Gönyeli Spor Kulübü ile attığı yeni adımla KKTC futboluna verdiği desteği genişletiyor. Üniversitenin spor altyapısını yerel kulüplerin kullanımına sunan iş birlikleri, genç sporcuların daha iyi koşullarda yetişmesine katkı sağlarken üniversite ile spor kulüpleri arasındaki dayanışmayı da güçlendiriyor.

Modern spor tesisleri genç futbolcuların gelişimine hizmet ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Tesisleri Müdürü Mehmet Ömer Faris, sahip oldukları modern spor altyapısını kulüplerin kullanımına sunarak KKTC futbolunun gelişimine katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti. Genç sporcuların nitelikli tesislerde, uygun koşullarda antrenman yapabilmesinin sportif gelişimlerinin yanı sıra disiplinli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Mehmet Ömer Faris, “Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün ardından Gönyeli Spor Kulübü ile de iş birliği yaparak genç futbolcuların gelişimine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sporun geleceği, genç yaşlarda sunulan olanaklarla şekilleniyor. Bu nedenle sahip olduğumuz tesislerin daha fazla gencin sporla buluşmasına ve yeteneklerini geliştirmesine hizmet etmesini istiyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak spor kulüplerimizle kurduğumuz iş birliklerini geliştirerek ülkemizde sporun daha güçlü bir yapıya kavuşmasına destek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.