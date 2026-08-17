Gönyeli Tenis Kulübü, 12 sporcusuyla Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen TEN-PRO Global Junior Tour – Georgia Bowl Uluslararası Tenis Turnuvası’na katıldı.

Başantrenör Nesim Uluğ ve Antrenör Mustafa Zorba eşliğinde Gürcistan’a giden 12 sporcu, 15–21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda KKTC’yi ve Gönyeli Tenis Kulübü’nü uluslararası arenada temsil edecek.

Bir hafta boyunca devam edecek turnuvada, birçok farklı ülkeden yüzlerce genç tenisçi farklı yaş kategorilerinde korta çıkacak. Gönyeli Tenis Kulübü sporcuları da hafta boyunca oynayacakları karşılaşmalarda farklı ülkelerden rakipleriyle mücadele edecek.

Uluslararası turnuvalarda edinilen tecrübenin sporcuların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gönyeli Tenis Kulübü, genç sporcuların farklı ülkelerden rakiplerle karşılaşarak uluslararası müsabaka deneyimlerini artırmalarını hedefliyor.

12 sporcuyla uluslararası organizasyonda yer alan Gönyeli Tenis Kulübü kafilesi, bir hafta boyunca Tiflis’te KKTC’yi temsil ederek mücadele edecek.