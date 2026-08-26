Gönyeli’de bir ikametgahın balkonunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın saat 15.30 sıralarında Gökkuşağı Sokak’ta meydana geldi.

Yangının, balkonundaki oturma setinin üzerinde unutulduğu değerlendirilen çakmağın güneş ışınlarından ısınarak patlaması ve oturma minderini tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev içerisinde ve balkonda bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları ile alüminyum cam panjurlar yanarak zarar gördü.

Oluşan ısı ve duman nedeniyle evin camları çatladı, duvarlar ise islendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.