Gönyeli’de Şahin Konağı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde saat 21.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, dairenin mutfak bölümünde çalışır durumdaki bulaşık makinesinin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu bulaşık makinesi, 2 metre uzunluğundaki mutfak dolapları, bir perde ve bir tost makinesi yanarak zarar gördü. Ayrıca pencere camı ısı nedeniyle çatlarken, duvarlar da islenerek hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.