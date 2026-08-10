Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru G.K., mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde 20.00-23.50 saatleri arasında Gönyeli bölgesinde yapılan muhaceret kontrollerinde, M.A.R.’nin 21 Şubat 2026 tarihinden itibaren 206 gün, M.M.H.’nin 8 Haziran 2025 tarihinden itibaren 424 gün, A.A.H.E.’nin ise 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 251 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de bulunma nedenlerinin araştırılacağını ve ihraç işlemleriyle ilgili yazı yazıldığını kaydetti.

Polis, ilgili kurumdan cevap beklendiğini belirterek zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, üç zanlının da 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.