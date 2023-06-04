Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.06.2023 tarihinde, saat 21:30 raddelerinde Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca KH 162 plakalı motosikleti soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmet BALÇIK (E-28), seyrettiği yol üzerinde solda bulunan Benli Market önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı şerit içerisinde aynı istikamete doğu seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeni ile durmak zorunda kalan Cahit Emre CANDAN (E-36) yönetimindeki ZNF 586 plakalı aracın solundan geçmeye çalışırken önce ZNF 586 plakalı aracın sol arka köşesine, daha sonra da sol arka koltukta yolcu olarak bulunan Gizem GÜLCÜER (K-21) tarafından açılan sol arka kapısına çarptıktan sonra duramayıp kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun solundan çıkıp kaldırım üzerinden geçtikten sonra toprak boş alan içerisine devrilip durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KH 162 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde kırık teşhisi sonrası yapılan müdahalenin ardından, kendi isteği ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine nakledilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.